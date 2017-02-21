Владимир Хашиг: "Краснодар" предлагал за Миранчука меньше, чем "Рубин"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг по просьбе "СЭ" прокомментировал информацию об интересе "быков" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку. Напомним, что в ночь с 20 на 21 февраля сорвался трансфер этого хавбека в "Рубин".

– Да, "Краснодар" действительно интересовался Алексеем Миранчуком, это было в конце 2016 года, – сказал Хашиг корреспонденту "СЭ". – Но наше предложение "Локомотиву" было меньше, чем предложение со стороны "Рубина".

Отметим, что Казань была готова заплатить за 21-летнего игрока 5 миллионов евро. (Дмитрий СИМОНОВ)