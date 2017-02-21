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Трансфер Миранчука в "Рубин" сорвался

Полузащитник "Локомотива" Алексей МИРАНЧУК. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Полузащитник "Локомотива" Алексей МИРАНЧУК. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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По информации "СЭ", переход полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Рубин", с большой долей вероятности, не состоится в это трансферное окно.

Как стало известно, вчера клубы согласовали сделку, которая состояла из двух трансферов: в "Рубин" должен был перейти Алексей Миранчук, а в обратном направлении – защитник казанцев Соломон Кверквелия. При этом трансфер Миранчука стоил 5,5 миллионов евро ("Рубин" ранее предлагал 5 миллионов евро, "Локо" был готов уступить трансфер за 6 миллионов евро), условия перехода Кверквелия – бесплатная аренда до конца сезона с опцией последующего выкупа. Впрочем, переход грузинского защитника в "Локо" еще может свершиться.

Однако вчера вечером часть сделки – по Миранчуку – сорвалась. Источники в Казани связывают срыв переговоров с переменами в менеджменте казанского клуба. Судьба перехода в настоящий момент неопределённа. Зимнее трансферное окно в России закрывается в ночь с 24 на 25 февраля. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Сериал типа бразильского снимите про этого и кокошку.

03:10

Басист

> Леня-космос = А кто это? ===== Да так, сорванец один.

02:35

Басист

ВНЕЗАПНО.

02:32

Borg-se

Больше, больше запятых в тексте. В "СЭ" есть корректор?

02:30

Леня-космос

А кто это?

02:28

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