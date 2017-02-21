Трансфер Миранчука в "Рубин" сорвался

По информации "СЭ", переход полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Рубин", с большой долей вероятности, не состоится в это трансферное окно.

Как стало известно, вчера клубы согласовали сделку, которая состояла из двух трансферов: в "Рубин" должен был перейти Алексей Миранчук, а в обратном направлении – защитник казанцев Соломон Кверквелия. При этом трансфер Миранчука стоил 5,5 миллионов евро ("Рубин" ранее предлагал 5 миллионов евро, "Локо" был готов уступить трансфер за 6 миллионов евро), условия перехода Кверквелия – бесплатная аренда до конца сезона с опцией последующего выкупа. Впрочем, переход грузинского защитника в "Локо" еще может свершиться.

Однако вчера вечером часть сделки – по Миранчуку – сорвалась. Источники в Казани связывают срыв переговоров с переменами в менеджменте казанского клуба. Судьба перехода в настоящий момент неопределённа. Зимнее трансферное окно в России закрывается в ночь с 24 на 25 февраля. (Сергей ЕГОРОВ)