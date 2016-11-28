09:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью: "Возможно, провел последний матч за "Интернасионал"

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Нападающий ЦСКА Витинью, выступающий за "Интернасионал" на правах аренды, подчеркнул, что еще не определился со своим будущим. Ранее сообщалось, что форвард ведет переговоры о переходе во "Фламенго". Позже агент 23-летнего бразильца опроверг эту информацию, заявив, что зимой игрок вернется в ЦСКА.

- Не знаю, что произойдет в будущем, - приводит Globo Esporte слова Витинью. - Возможно, это мой последний матч в составе "Интернасионала". Если это правда, надеюсь, что когда-нибудь сюда вернусь. Я благодарен клубу, который предоставил мне возможность развиваться.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Антиконь .

Ждал, жду и буду ждать!!!

10:31

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