Витинью: "Возможно, провел последний матч за "Интернасионал"

Нападающий ЦСКА Витинью, выступающий за "Интернасионал" на правах аренды, подчеркнул, что еще не определился со своим будущим. Ранее сообщалось, что форвард ведет переговоры о переходе во "Фламенго". Позже агент 23-летнего бразильца опроверг эту информацию, заявив, что зимой игрок вернется в ЦСКА.

- Не знаю, что произойдет в будущем, - приводит Globo Esporte слова Витинью. - Возможно, это мой последний матч в составе "Интернасионала". Если это правда, надеюсь, что когда-нибудь сюда вернусь. Я благодарен клубу, который предоставил мне возможность развиваться.