Виталий Мутко: "Уверен, что Слуцкий вернется в российский футбол"

Президент РФС Виталий Мутко считает, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий недолго пробудет без работы после ухода из команды. Вчера стало известно, что сегодняшний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет для специалиста последним в столичном клубе.

– Я имел с ним несколько бесед, немного знал о его планах, – цитирует ТАСС Мутко. – Уверен, этот человек еще вернется в российский футбол. Возможно, его уход связан со стремлением получить новые знания, осмыслить то, что он сделал.