Виталий Мутко: "Павлюченко нужно отвечать за свои слова"

Глава РФС Виталий Мутко объяснил, почему попросил комитет по этике рассмотреть высказывания форварда "Урала" Романа Павлюченко после финала Кубка России с "Локомотивом" (0:2). Россиянин оскорбил удаленного бразильского нападающего железнодорожников Ари за его действия во время драки в конце матча.

– Поведение Ари, конечно, было недопустимым, но он за это понес наказание, – цитирует ТАСС Мутко. – Павлюченко, на мой взгляд, нарушил этические нормы, теперь его слова рассмотрит комитет по этике. Я знаю, что он уже раскаялся, признал, что был неправ. Понимаю, что на футбольном поле много эмоций, но за свои поступки нужно отвечать.

Есть регламент, в котором говорится, что комитет по этике имеет право рассматривать дела после обращения президента РФС. Юридическая служба готовит для меня просьбы о возможности рассмотрении того или иного дела, я их изучаю, после чего делаю обращения. Таков регламент. Может, в будущем мы его пересмотрим.