02:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Васин: "Кризиса в ЦСКА нет"

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Защитник Виктор Васин, вернувшийся в ЦСКА из аренды в "Уфе", в разговоре со спецкором "СЭ" вспомнил знаковые моменты своей карьеры и поделился ожиданиями по поводу ближайшего будущего. Он подчеркнул, в команде нет кризиса.

– Узнал о возвращении от нового главного тренера, – подчеркнул Васин. – А официально уже прямо перед Новым годом позвонили из клуба, сообщили дату отлета на сбор и спросили, какой номер делать на футболке – мало ли, вдруг цифру хочу поменять. Неожиданностью назначение Гончаренко не стало. Все понимали, что это возможно. И я сам не исключал вероятности возвращения.

Кризиса в ЦСКА нет. А почему ушел Слуцкий?.. Наверное, ему нужен был какой-то новый вызов. Плюс определенное давление со стороны болельщиков. Повлияла ли на него неудача сборной? Не знаю. На работу в клубе, полагаю, нет. Не думаю, что есть связь, и если бы сборная удачно выступила на Euro-2016, ЦСКА непременно шел бы сейчас на первом месте.

Но мне кажется, "Спартак" еще потеряет очки. Нам просто надо выигрывать свои матчи. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Васина

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