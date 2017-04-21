Виктор Васин: "Ключевой момент матча с "Уфой" – спасение Акинфеева"

Защитник ЦСКА Виктор Васин после победы над "Уфой" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что армейцы продолжают погоню за "Спартаком". Также футболист отметил, что был уверен в Игоре Акинфееве, отразившем в этой игре пенальти.

- Непростая победа, здесь непросто играть, - сказал Васин. - Ключевой момент – спасение Акинфеева после одиннадцатиметрового удара. Затем в ответ забили, но главный момент – пенальти.

- Не были шокированы его назначением, ведь "Уфа" могла повести?

- Мы не перестраивались, но игра поменялась. "Уфа" много сидела в обороне, мы атаковали позиционно. Игра бы вряд ли поменялась, но равный счет лучше, чем 0:1. Такая мысль пробежала, но была уверенность во вратаре, она у нас все время есть, где-то чувствовали, что Игорь может отбить.

- Не могу не спросить, как изменилась "Уфа", на ваш взгляд, за полгода?

- Многое из того, что было, осталось. По-прежнему организованно команда играет в обороне, понимали, что непросто будет атаковать.

- Шансы догнать "Спартак" есть?

- Мы стараемся смотреть, прежде всего, на свои матчи, а на календарь будем потом смотреть. За "Спартаком", конечно, продолжаем погоню, сейчас просто надо выигрывать каждую игру.

- Прокомментируйте эпизод в самом начале, когда Акинфеев сбил Фатая?

- Там особо нечего комментировать, был фол в центре поля, последней надеждой нельзя его назвать, ведь защитники были рядом. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА