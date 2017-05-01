Виктор Классон: "Краснодар" еще может обогнать "Зенит"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после ничьей в домашнем матче 26-го тура премьер-лиги против "Анжи" (0:0) заявил, что команда лучше играет в гостях, нежели при своих болельщиках, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также швед подчеркнул, что краснодарцы будут стараться обогнать "Зенит".

– Так получилось, что мы не создали необходимого количества голевых моментов, играли шаблонно, через центр, потому не забили, – сказал Классон.

– Почему так играли? Такая задача была?

– Трудно сказать, что происходит во время домашних матчей, но они тяжело нам даются. Соперник оборонялся всеми силами, и я даже не знаю, что нам нужно улучшить, чтобы обыграть их.

– Что скажете о турнирных перспективах?

– Одно очко мы получили, хотя настраивались на три. Но у нас впереди 4 игры, их тоже нужно хорошо провести, а потом смотреть на место.

– Для вас, как для профессиональной команды, все равно, что матчи будут на выезде?

– Здесь тяжело говорит заранее, но мы на выезде играем даже лучше, чем дома. Возможно, это дает нам какое-то преимущество.

– "Краснодар" сейчас будет стараться догнать "Зенит" или оторваться от "Ростова"?

– Главная задача – опередить "Ростов", чтобы получить место в Лиге Европы в следующем сезоне. Если мы выиграем 4 оставшихся матча, то есть вариант и "Зенит" обогнать.

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи"