13:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Уфа" внесла изменения в игру перед матчем с "Краснодаром"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко перед началом матча 6-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что команда сосредоточена на своей игре. При этом специалист отметил, что перед этой встречей уфимцы внесли некоторые изменения в свои действия.

- Мы хорошо подготовились к этой встрече, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - У нас широкая скамейка, немногие уезжали в сборные. Товарищеские спарринги были информативными, каждый получил игровую практику. Перед матчем с "Краснодаром" внесли изменения в свою игру, но они не были глобальными. Мы сосредоточены на своих действиях.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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