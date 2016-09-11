Виктор Гончаренко: "Уфа" внесла изменения в игру перед матчем с "Краснодаром"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко перед началом матча 6-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что команда сосредоточена на своей игре. При этом специалист отметил, что перед этой встречей уфимцы внесли некоторые изменения в свои действия.

- Мы хорошо подготовились к этой встрече, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - У нас широкая скамейка, немногие уезжали в сборные. Товарищеские спарринги были информативными, каждый получил игровую практику. Перед матчем с "Краснодаром" внесли изменения в свою игру, но они не были глобальными. Мы сосредоточены на своих действиях.