Виктор Гончаренко: "Похоже, что повреждение Жамалетдинова надолго выбило его из колеи"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что армейцы сбыли рады встрече на первом сборе в Испании. Специалист также добавил, что нападающий Тимур Жамалетдинов выбыл надолго.

– Мы все в ЦСКА были рады встрече на первом сборе, – цитирует клубная пресс-служба Гончаренко. – Как бы мы ни уставали к концу осенней части, ребята соскучились по тренировкам, по мячу, по футбольному полю. Это важно. Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георгий Миланов, как мы и прогнозировали, работают по своей программе после тех травм, которые они получили. К сожалению, травмировался Тимур Жамалетдинов, похоже, что повреждение надолго выбило его из колеи.

Все остальные готовы, у них хорошее настроение. На первом сборе надо заложить базу, чтобы дальше тренироваться более интенсивно, хорошо провести оставшиеся 10 туров и матчи с "Црвеной Звездой".