Виктор Гончаренко: "Похоже, что повреждение Жамалетдинова надолго выбило его из колеи"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что армейцы сбыли рады встрече на первом сборе в Испании. Специалист также добавил, что нападающий Тимур Жамалетдинов выбыл надолго.
– Мы все в ЦСКА были рады встрече на первом сборе, – цитирует клубная пресс-служба Гончаренко. – Как бы мы ни уставали к концу осенней части, ребята соскучились по тренировкам, по мячу, по футбольному полю. Это важно. Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георгий Миланов, как мы и прогнозировали, работают по своей программе после тех травм, которые они получили. К сожалению, травмировался Тимур Жамалетдинов, похоже, что повреждение надолго выбило его из колеи.
Все остальные готовы, у них хорошее настроение. На первом сборе надо заложить базу, чтобы дальше тренироваться более интенсивно, хорошо провести оставшиеся 10 туров и матчи с "Црвеной Звездой".
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-rebyata-soskuchilis-po-trenirovkam/
- Георгий Щенников
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Виктор Гончаренко
- Црвена Звезда (Футбол)
- Георгий Миланов
- Тимур Жамалетдинов
sergonosov
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02:53
Тень Мастера
ну чтож такие стеклянные.? что за молодёжь пошла.
21:59 13 января
Ковтун
сбыли?
21:26 13 января
Levbereg
Армейцам нужны нападающие "кровь из носа".
21:24 13 января
Serenky25
Гончаренко надо было двух напов просить. Хотя раз бабки есть. ГВК врать не станет..может Дзюбу?
21:12 13 января
Serenky25
Жаль конечно..кем вы играть будете в европе х.з.
21:10 13 января