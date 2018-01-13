20:29 13 января | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Похоже, что повреждение Жамалетдинова надолго выбило его из колеи"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что армейцы сбыли рады встрече на первом сборе в Испании. Специалист также добавил, что нападающий Тимур Жамалетдинов выбыл надолго.

– Мы все в ЦСКА были рады встрече на первом сборе, – цитирует клубная пресс-служба Гончаренко. – Как бы мы ни уставали к концу осенней части, ребята соскучились по тренировкам, по мячу, по футбольному полю. Это важно. Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георгий Миланов, как мы и прогнозировали, работают по своей программе после тех травм, которые они получили. К сожалению, травмировался Тимур Жамалетдинов, похоже, что повреждение надолго выбило его из колеи.

Все остальные готовы, у них хорошее настроение. На первом сборе надо заложить базу, чтобы дальше тренироваться более интенсивно, хорошо провести оставшиеся 10 туров и матчи с "Црвеной Звездой".

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-rebyata-soskuchilis-po-trenirovkam/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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sergonosov

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02:53

Тень Мастера

ну чтож такие стеклянные.? что за молодёжь пошла.

21:59 13 января

Ковтун

сбыли?

21:26 13 января

Levbereg

Армейцам нужны нападающие "кровь из носа".

21:24 13 января

Serenky25

Гончаренко надо было двух напов просить. Хотя раз бабки есть. ГВК врать не станет..может Дзюбу?

21:12 13 января

Serenky25

Жаль конечно..кем вы играть будете в европе х.з.

21:10 13 января