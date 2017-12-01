Виктор Гончаренко: "Не стал бы на месте болельщиков "Тосно" посыпать голову пеплом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженной победу над "Тосно" (6:0) в 19-м туре чемпионата России. Также специалист отметил, что оценивать шансы сборной России в групповой стадии ЧМ-2016 можно будет оценивать перед самим турниром.

– Помогли быстрые мячи с пенальти. В целом держали игру под контролем, – сказал Гончаренко. – Радует, что во втором тайме не бросили играть. Хотя казалось бы, впереди Манчестер, можно сыграть на сохранение. Добились заслуженной победы.

– Как вам "Тосно"?

– Мы правильно строили свои атаки. Знали, когда придержать мяч, когда ускориться. Если долго контролируешь мяч, соперник больше бегает. Но мне нравится "Тосно". Играет и дает играть сопернику. Не стал бы на месте болельщиков "Тосно" посыпать голову пеплом.

– Следили перед матчем за жеребьевкой чемпионата мира?

– Никак. Мы выключили все телевизоры. Информация передавалась, конечно – перед самым выходом на поле.

– И как вам группа сборной России?

– Это надо оценивать перед самым турниром. Сейчас это абсолютно бесполезно. Важно избежать травм и понимать, в каком состоянии подходят к матчам соперники. (Александр МУЙЖНЕК)