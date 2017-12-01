Виктор Гончаренко: "Не стал бы на месте болельщиков "Тосно" посыпать голову пеплом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженной победу над "Тосно" (6:0) в 19-м туре чемпионата России. Также специалист отметил, что оценивать шансы сборной России в групповой стадии ЧМ-2016 можно будет оценивать перед самим турниром.
– Помогли быстрые мячи с пенальти. В целом держали игру под контролем, – сказал Гончаренко. – Радует, что во втором тайме не бросили играть. Хотя казалось бы, впереди Манчестер, можно сыграть на сохранение. Добились заслуженной победы.
– Как вам "Тосно"?
– Мы правильно строили свои атаки. Знали, когда придержать мяч, когда ускориться. Если долго контролируешь мяч, соперник больше бегает. Но мне нравится "Тосно". Играет и дает играть сопернику. Не стал бы на месте болельщиков "Тосно" посыпать голову пеплом.
– Следили перед матчем за жеребьевкой чемпионата мира?
– Никак. Мы выключили все телевизоры. Информация передавалась, конечно – перед самым выходом на поле.
– И как вам группа сборной России?
– Это надо оценивать перед самым турниром. Сейчас это абсолютно бесполезно. Важно избежать травм и понимать, в каком состоянии подходят к матчам соперники. (Александр МУЙЖНЕК)
SPARTAK***1964
Тут не голова в пепле,а очко на изнанку.......
22:33
alex-ls
молодцы, а чего всего три купили? надо было 5 брать!
22:22
wodan
Молодца!
22:05