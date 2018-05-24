Виктор Файзулин: "У меня был план: сыграю на чемпионате мира, а потом поеду в Испанию"

Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" признался, что планировал уехать в Испанию и выступать в местном клубе после чемпионата мира-2018. Также футболист выразил сожаление, что не успел в качестве игрока поработать с главным тренером "Рубина" Курбаном Бердыевым​.

– Как оцените карьеру?

– В целом, я доволен. Но есть небольшой осадок. Я не использовал свой потенциал по максимуму. Закончил, когда вышел на пик формы.

– Вы могли уехать в Европу?

– У меня изначально был план. Когда подписывал с "Зенитом" последний контракт (в 2015 году – Прим. "СЭ"), думал так: отработаю его на сто процентов, сыграю на чемпионате мира, а потом точно поеду в Европу, в Испанию. "Валенсия", "Эльче" – не так важно. Если я решил, то обязательно делаю.

– Почему именно Испания?

– Этот чемпионат мне наиболее интересен. Я уехал бы в любую команду, за любые деньги. Просто хотел посмотреть на футбол с другой стороны. Еще с Бердыевым хотелось поработать, но тоже не получилось… А было бы интересно. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Файзулина – здесь