Видео дня. Дзюба разыграл девочку, дергая ее за хвостик

Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео с шуткой нападающего Артема Дзюбы. Перед вчерашним матчем 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0) в подтрибунном помещении разыграл одну из девочек, которая выходила на поле с Александром Кокориным. Дзюба дергал девочку за хвостик, при этом показывая, что это делает не он, а стоящий за ней мальчик.
Отметим, что форвард во встрече провел все 90 минут на поле и не отличился результативными действиями – его гол при счете 3:0 был отменен из-за нарушения правил в борьбе с соперником. В этом сезоне на счету Дзюбы один гол в Лиге Европы и одна передача в чемпионате России. При этом Кокорин забил в ворота "Уфы" свой 12-й мяч в сезоне. До 35 голов, обозначенных в качестве цели для связки двух россиян главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающим осталось 22 точных удара.
Главное видео дня 😂 pic.twitter.com/30v2GaXx8B– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 сентября 2017 г.
rustard
даже здесь нашли повод побрызгать желчью некоторые особы...
14:43
Разбанен досрочно
)))
14:39
ЗлобныйЖиртрест
А представьте девочка такая подпрыгивает и с разворота ногой Артемке в жбан
14:39
ЗлобныйЖиртрест
Так мило
14:38
Dymanomashina
Черчесова, наверное, также за усы исподтишка дергал, теперь от сборной пожизненно отстранили...Ум на уровне первоклашки!
14:32
crabuzz
хорошо, что Дзюбиньо обретает бодрость духа. Вернется.
14:31
marksan
Ещё и садист, однако! Ещё в школе мальчиков учат не дёргать за косички! Дзю не вышел из детского возраста?
14:31
svg57
нормальное поведение оптимистического человека)))
14:31
pobedaSpartak
ладно хоть Кокошу по привычке за хвостик не дёрнул
14:30
П_о_в_а_р
Во всём иудий. Совершил подлость и свалил вину на другого. Что за человек такой.((( Грустно.
14:27
John0201
Дзюба, конечно, позитивный, но это ему мешает выкладываться полностью...
14:26