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14:14 | Футбол — РФПЛ

Видео дня. Дзюба разыграл девочку, дергая ее за хвостик

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Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео с шуткой нападающего Артема Дзюбы. Перед вчерашним матчем 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0) в подтрибунном помещении разыграл одну из девочек, которая выходила на поле с Александром Кокориным. Дзюба дергал девочку за хвостик, при этом показывая, что это делает не он, а стоящий за ней мальчик.

Отметим, что форвард во встрече провел все 90 минут на поле и не отличился результативными действиями – его гол при счете 3:0 был отменен из-за нарушения правил в борьбе с соперником. В этом сезоне на счету Дзюбы один гол в Лиге Европы и одна передача в чемпионате России. При этом Кокорин забил в ворота "Уфы" свой 12-й мяч в сезоне. До 35 голов, обозначенных в качестве цели для связки двух россиян главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающим осталось 22 точных удара.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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rustard

даже здесь нашли повод побрызгать желчью некоторые особы...

14:43

Разбанен досрочно

)))

14:39

ЗлобныйЖиртрест

А представьте девочка такая подпрыгивает и с разворота ногой Артемке в жбан

14:39

ЗлобныйЖиртрест

Так мило

14:38

Dymanomashina

Черчесова, наверное, также за усы исподтишка дергал, теперь от сборной пожизненно отстранили...Ум на уровне первоклашки!

14:32

crabuzz

хорошо, что Дзюбиньо обретает бодрость духа. Вернется.

14:31

marksan

Ещё и садист, однако! Ещё в школе мальчиков учат не дёргать за косички! Дзю не вышел из детского возраста?

14:31

svg57

нормальное поведение оптимистического человека)))

14:31

pobedaSpartak

ладно хоть Кокошу по привычке за хвостик не дёрнул

14:30

П_о_в_а_р

Во всём иудий. Совершил подлость и свалил вину на другого. Что за человек такой.((( Грустно.

14:27

John0201

Дзюба, конечно, позитивный, но это ему мешает выкладываться полностью...

14:26