Видео дня. Дзюба разыграл девочку, дергая ее за хвостик

Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео с шуткой нападающего Артема Дзюбы. Перед вчерашним матчем 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0) в подтрибунном помещении разыграл одну из девочек, которая выходила на поле с Александром Кокориным. Дзюба дергал девочку за хвостик, при этом показывая, что это делает не он, а стоящий за ней мальчик.

Отметим, что форвард во встрече провел все 90 минут на поле и не отличился результативными действиями – его гол при счете 3:0 был отменен из-за нарушения правил в борьбе с соперником. В этом сезоне на счету Дзюбы один гол в Лиге Европы и одна передача в чемпионате России. При этом Кокорин забил в ворота "Уфы" свой 12-й мяч в сезоне. До 35 голов, обозначенных в качестве цели для связки двух россиян главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающим осталось 22 точных удара.