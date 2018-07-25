Вице-президент "Монако": "Договорились с ЦСКА по трансферу Головина. Он подпишет с нами 5-летний контракт"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подтвердил "СЭ", что полузащитник ЦСКА Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега.

– "Монако" и ЦСКА сегодня во второй половине дня окончательно договорились по трансферу Головина, – сказал Васильев.

– Срок контракта?

– Стандартный. Пять лет.

– Насколько сложными получились переговоры?

– Они действительно были сложными. Честно говоря, до последнего момента не был уверен, что удастся согласовать этот трансфер. Помимо "Челси" в свое время на Головина также претендовал и "Ювентус". На встрече с одним из руководителей туринского клуба в начале мая этого года я услышал, что по сути переход Александра в их команду – дело решенное. Однако основным нашим конкурентом был "Челси".

– Почему удалось выиграть эту борьбу?

– Полагаю, что "Монако" предложил более выгодные условия для клуба и более понятный спортивный проект для игрока.

– Что вы имеете в виду?

– "Челси" – это топ-клуб, к которому я отношусь с большим уважением. Однако линия полузащиты у английской команды перегружена. На мой взгляд, Александр обязательно будет играть в любом из ведущих клубов мира. Но ему потребуется еще некоторое время, переходный этап. Таким трамплином может стать для Головина как раз "Монако". (Виталий АЙРАПЕТОВ)