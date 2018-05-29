12:59 | Футбол — РФПЛ

Вице-губернатор Петербурга поздравил Семака с возвращением в "Зенит"

Скриншот Инстаграма Албина на сайте "Фонтанки".
Скриншот Инстаграма Албина на сайте "Фонтанки".
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поздравил главного тренера "Уфы"  Сергея Семака с возвращением в "Зенит". В своем Инстаграме он опубликовал фото Семака, написав: "Ждем новых побед… Поздравляю…" с хэштегом "Зенит".

Впоследствии Албин удалил эту запись. "Зенит" официально еще не объявил о подписании контракта с Семаком. По данным "СЭ", это должно случиться во вторник вечером на базе клуба в Удельном парке.

42-летний специалист, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за "Зенит с 2010 по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tvorog8088

Не получилось стать первонахом)))

13:28

Ulan3

Ай да спойлер)))

13:13

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