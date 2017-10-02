Вернблум пропустит около 10 дней из-за рваной раны

Как стало известно "СЭ", полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пропустит порядка десяти дней из-за глубокой рваной раны. Шведский хавбек получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0), который состоялся 1 октября.

В середине второго тайма Вернблум покинул поле на носилках из-за того, что игрок соперника шипом рассек ногу полузащитника. По окончании игры шведа на скорой увезли в больницу, где ему наложили швы. Также во встрече получили повреждения Александр Головин и Василий Березуцкий, перед игрой стало известно о травме Алана Дзагоева. (Дмитрий СОМОВ)

Ужасная травма Понтуса Вернблума // Травмы ЦСКА. Весь список потерь

Ниже ноля. ЦСКА теряет игру, очки, Вернблума и Дзагоева