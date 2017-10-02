Вернблум пропустит около 10 дней из-за рваной раны

Как стало известно "СЭ", полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пропустит порядка десяти дней из-за глубокой рваной раны. Шведский хавбек получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0), который состоялся 1 октября.
В середине второго тайма Вернблум покинул поле на носилках из-за того, что игрок соперника шипом рассек ногу полузащитника. По окончании игры шведа на скорой увезли в больницу, где ему наложили швы. Также во встрече получили повреждения Александр Головин и Василий Березуцкий, перед игрой стало известно о травме Алана Дзагоева. (Дмитрий СОМОВ)
Ужасная травма Понтуса Вернблума // Травмы ЦСКА. Весь список потерь
Ниже ноля. ЦСКА теряет игру, очки, Вернблума и Дзагоева
spetrov
...А мы еще удивляемся, откуда столько стукачей было в конце 30-ых. Откуда все эти многочисленные призывы покарать как бешеных собак и т.п. Да вот же клиенты рядом с нами.
12:27
spetrov
Уже даже не удивительно, что конкретных примеров якобы покалеченных им футболистов нет, но "пролетарская ненависть" сидит глубоко.
12:24
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
маловато......... За такой срок до "двугорбого", привыкшего футболёров калечить, ""Закон ОБРАТНОГО волшебства"" вряд ли дойдёт!!!
12:16