Травмы ЦСКА. Весь список потерь

Армейцы по итогам 12 туров потеряли сразу нескольких футболистов. Приводим полный список потерь.

Напомним, что в 12-м туре ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. В следующем туре, 14 октября, армейцы на выезде сыграют против "Краснодара".

НИЖЕ НОЛЯ. ЦСКА ТЕРЯЕТ ИГРУ, ОЧКИ, ВЕРНБЛУМА И ДЗАГОЕВА

Понтус ВЕРНБЛУМ, полузащитник

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Уфа" - 0:0. Понтус ВЕРНБЛУМ покидает поле на носилках. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Глубокая рваная рана ноги, игроку наложили швы. Полученное повреждение не позволит шведу участвовать в тренировочном процессе в ближайшее время. В матч с "Уфой" в рамках 12 тура отыграл 75 минут.

Александр ГОЛОВИН, полузащитник

Главный тренер "ЦСКА Виктор ГОНЧАРЕНКО (слева) и полузащитник команды Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. Провел все 90 минут в матче с "Уфой". По всей видимости, в понедельник отправится в расположение сборной, где будет принято решение – сыграет ли футболист в контрольных матчах с Кореем и Ираном.

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, защитник

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Получил травму икроножной мышцы левой голени. Отыграл один тайм в матче с "Уфой".

Алан ДЗАГОЕВ, полузащитник

Алан ДЗАГОЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Получил повреждение в области ахиллового сухожилия, пропустил матч с "Уфой".