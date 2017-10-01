Травмы ЦСКА. Весь список потерь

Армейцы по итогам 12 туров потеряли сразу нескольких футболистов. Приводим полный список потерь.
Напомним, что в 12-м туре ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. В следующем туре, 14 октября, армейцы на выезде сыграют против "Краснодара".
НИЖЕ НОЛЯ. ЦСКА ТЕРЯЕТ ИГРУ, ОЧКИ, ВЕРНБЛУМА И ДЗАГОЕВА
Понтус ВЕРНБЛУМ, полузащитник
Глубокая рваная рана ноги, игроку наложили швы. Полученное повреждение не позволит шведу участвовать в тренировочном процессе в ближайшее время. В матч с "Уфой" в рамках 12 тура отыграл 75 минут.
Александр ГОЛОВИН, полузащитник
Диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. Провел все 90 минут в матче с "Уфой". По всей видимости, в понедельник отправится в расположение сборной, где будет принято решение – сыграет ли футболист в контрольных матчах с Кореем и Ираном.
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, защитник
Получил травму икроножной мышцы левой голени. Отыграл один тайм в матче с "Уфой".
Алан ДЗАГОЕВ, полузащитник
Получил повреждение в области ахиллового сухожилия, пропустил матч с "Уфой".
Дополнительная информация
- Алан Дзагоев
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Краснодар
- Уфа
- Понтус Вернблум
- Александр Головин (футбол)