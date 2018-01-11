Вериссимо рассказал, кто ведет его дела по переходу в "Спартак"

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо, который это зимой может перейти в "Спартак", выступил с официальным заявлением. По его словам, только два человека - Маркус Рибейру и Апарециду Инациу - могут вести дела от имени футболиста.

- В последние дни в прессе появлялось большое количество новостей о моем будущем, я бы хотел внести некоторые разъяснения, - цитирует adie.com.br Вериссимо. - Многие люди выступают на рынке в качестве якобы моих агентов для того, чтобы привлечь к себе внимание. Однако это подорвало мое имя и имя моего настоящего агента.

Я хочу разъяснить эту ситуацию: моими представителями с юридической точки зрения являются Маркус Рибейру и Апарециду Инациу. Только они могут говорить от моего имени и вести переговоры о моем будущем, будь то в "Сантосе" или в другом клубе. Сейчас все мои мысли связаны с предсезонной подготовкой в "Сантосе". Любой другой человек не представляет мои интересы и не имеет разрешения на то, чтобы вести дела от моего имени.