Вальмир Бериша: "Был близок к переходу в "Анжи", но понял, что не вправе переезжать в Россию"

Новый нападающий "Олесунна" Вальмир Бериша отметил, что зимой был близок к переходу в "Анжи", однако, в итоге, предпочел присоединится к норвежскому клубу. 20-летний уроженец Косово, выступавший за молодежную сборную Швеции, подчеркнул, что в России чувствовал себя бы некомфортно.

– Я был свободным агентом и получил предложение о переходе в "Анжи", – цитирует Expressen Беришу. – Был готов переехать в Россию, поскольку у меня не было другого выбора. Мы вели переговоры, все шло довольно хорошо. Я купил билет в Турцию, чтобы на сборах "Анжи" встретиться с игроками и представителями клуба. Но в этот же момент пришло предложение от "Олессуна". Я почувствовал, что продолжить выступления в Скандинавии было бы очень хорошо. Мы отменили рейс в направлении "Анжи" и отправились на переговоры с "Олессуном". Все прошло довольно хорошо.

– Почему передумали переходить в "Анжи"?

– Сообщил клубу, что буду чувствовать себя некомфортно. Мне было приятно получить предложение от махачкалинцев, но я не чувствовал, что вправе переезжать в Россию.