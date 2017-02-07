21:37 7 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вальмир Бериша: "Был близок к переходу в "Анжи", но понял, что не вправе переезжать в Россию"

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Новый нападающий "Олесунна" Вальмир Бериша отметил, что зимой был близок к переходу в "Анжи", однако, в итоге, предпочел присоединится к норвежскому клубу. 20-летний уроженец Косово, выступавший за молодежную сборную Швеции, подчеркнул, что в России чувствовал себя бы некомфортно.

– Я был свободным агентом и получил предложение о переходе в "Анжи", – цитирует Expressen Беришу. – Был готов переехать в Россию, поскольку у меня не было другого выбора. Мы вели переговоры, все шло довольно хорошо. Я купил билет в Турцию, чтобы на сборах "Анжи" встретиться с игроками и представителями клуба. Но в этот же момент пришло предложение от "Олессуна". Я почувствовал, что продолжить выступления в Скандинавии было бы очень хорошо. Мы отменили рейс в направлении "Анжи" и отправились на переговоры с "Олессуном". Все прошло довольно хорошо.

– Почему передумали переходить в "Анжи"?

– Сообщил клубу, что буду чувствовать себя некомфортно. Мне было приятно получить предложение от махачкалинцев, но я не чувствовал, что вправе переезжать в Россию.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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efan ekoku

правильно нечего дебилам давать повода

23:15 7 февраля

andyk82

Promesov Косово је Србија! ------------------------ Хороший мальчик, понятливый

23:06 7 февраля

Promesov

Косово је Србија!

21:41 7 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ