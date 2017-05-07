Валерий Петраков: "Пугин и Чуперка имеют предложения от других клубов"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков сообщил, что полузащитники Алексей Пугин и Валерий Чуперка имеют предложения от других клубов, их будущее в команде еще предстоит обсудить. После победы "Оренбурга" над "Краснодаром" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России "Томь" потеряла шансы сохранить прописку в премьер-лиге.

– Нужно усилиться, – цитирует "Р-Спорт" Петракова. – Не многими, но хорошими игроками молодого возраста. Правда, мы еще не в курсе, останутся ли нынешние ребята в команде, потому что предложения есть у Пугина и Валеры Чуперки. По поводу их будущего нам нужно определиться, на встрече с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным эти вопросы тоже будем решать.

В принципе, пока все позитивно, посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что должно быть все нормально у "Томи".