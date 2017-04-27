Валерий Петраков: "Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 25-го тура чемпионата России с "Анжи" (3:3) остался доволен игрой команды, однако посетовал на судейство. По словам наставника, оно не укладывается ни в какие рамки. "Анжи" отыгрался лишь на 90+7-й минуте встречи. При этом все три гола махачкалинцы забили с пенальти.
– Тяжело входили в матч. Было заметное преимущество соперника. Но мы думали, что так и будет, – отметил Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Планировали играть вторым номером. Но все ребята старались. Выполняли установку. Игроки, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру. Молодые мальчики 98-го года рождения забили по мячу. Очень доволен, что ребята растут.
Судейской бригаде пусть будет стыдно за то, как они работали и судили. Надо как-то расставлять все точки над "i". Надо судить честно. Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки.
delacrua
ребят щас ман сити - МЮ. гляньте. Владик безбородов начудил бы щас там....
22:16
совва
Безбородов технично слился с назначения на матч ЦСКА - Спартак))
22:11
Долго наблюдал за идиотами на эт
болото...
22:09
Captain
Это "загадочная" и заразная питерская эпидемия, которая "косит" как и всех соперников питерских команд (Урал, Оренбург, Магнитогорск, Ярославль "Локомотив" ), так и питерских судей (теперь и Томск). Но распространяется только в пределах РФ. На международные турниры не распространяется...
22:08
Dexty_07
Почему же не укладывается в рамки? В рамки банковского счета все укладывается отлично
22:07
Slim Taller
Почему не укладывается?! Прекрасно укладывается.Не зря же инспектор РФС Ю.Безбородов владеет элитной недвижимостью в питерском доме на набережной Кутузова, 24. Это семейный бизнес.
22:07
Почти
Вот так вот .....судьи конструрируют турнирную таблицу. Не солидно. Перед всем миром . Позор.
22:03
Тот самый Зануда
Да ладно скулить то.Уж если по совести,то там нужно было и четвёртую пенку ставить.
22:03
Sidestep
Да всех давно отстранить пора! Надо Хусаинова вернуть, он знает как судить надо, особенно СМ. )
22:00
Russian Hippie
И этот клоун будет судить дерби?!
21:59
serenky25
Безбородову надо отдохнуть.
21:59
merniloskut
Срочно отстранить Безбородова от судейства до окончания текущего чемпионата!
21:54