21:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки"

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Владислав БЕЗБОРОДОВ назначен на дерби ЦСКА - "Спартак". И едет в Москву без привычных помощников.ЦСКА - "Спартак": Безбородов остался без своей бригады

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 25-го тура чемпионата России с "Анжи" (3:3) остался доволен игрой команды, однако посетовал на судейство. По словам наставника, оно не укладывается ни в какие рамки. "Анжи" отыгрался лишь на 90+7-й минуте встречи. При этом все три гола махачкалинцы забили с пенальти.

– Тяжело входили в матч. Было заметное преимущество соперника. Но мы думали, что так и будет, – отметил Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Планировали играть вторым номером. Но все ребята старались. Выполняли установку. Игроки, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру. Молодые мальчики 98-го года рождения забили по мячу. Очень доволен, что ребята растут.

Судейской бригаде пусть будет стыдно за то, как они работали и судили. Надо как-то расставлять все точки над "i". Надо судить честно. Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Анжи" - "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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delacrua

ребят щас ман сити - МЮ. гляньте. Владик безбородов начудил бы щас там....

22:16

совва

Безбородов технично слился с назначения на матч ЦСКА - Спартак))

22:11

Долго наблюдал за идиотами на эт

болото...

22:09

Captain

Это "загадочная" и заразная питерская эпидемия, которая "косит" как и всех соперников питерских команд (Урал, Оренбург, Магнитогорск, Ярославль "Локомотив" ), так и питерских судей (теперь и Томск). Но распространяется только в пределах РФ. На международные турниры не распространяется...

22:08

Dexty_07

Почему же не укладывается в рамки? В рамки банковского счета все укладывается отлично

22:07

Slim Taller

Почему не укладывается?! Прекрасно укладывается.Не зря же инспектор РФС Ю.Безбородов владеет элитной недвижимостью в питерском доме на набережной Кутузова, 24. Это семейный бизнес.

22:07

Почти

Вот так вот .....судьи конструрируют турнирную таблицу. Не солидно. Перед всем миром . Позор.

22:03

Тот самый Зануда

Да ладно скулить то.Уж если по совести,то там нужно было и четвёртую пенку ставить.

22:03

Sidestep

Да всех давно отстранить пора! Надо Хусаинова вернуть, он знает как судить надо, особенно СМ. )

22:00

Russian Hippie

И этот клоун будет судить дерби?!

21:59

serenky25

Безбородову надо отдохнуть.

21:59

merniloskut

Срочно отстранить Безбородова от судейства до окончания текущего чемпионата!

21:54