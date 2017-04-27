Валерий Петраков: "Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 25-го тура чемпионата России с "Анжи" (3:3) остался доволен игрой команды, однако посетовал на судейство. По словам наставника, оно не укладывается ни в какие рамки. "Анжи" отыгрался лишь на 90+7-й минуте встречи. При этом все три гола махачкалинцы забили с пенальти.

– Тяжело входили в матч. Было заметное преимущество соперника. Но мы думали, что так и будет, – отметил Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Планировали играть вторым номером. Но все ребята старались. Выполняли установку. Игроки, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру. Молодые мальчики 98-го года рождения забили по мячу. Очень доволен, что ребята растут.

Судейской бригаде пусть будет стыдно за то, как они работали и судили. Надо как-то расставлять все точки над "i". Надо судить честно. Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Анжи" - "Томь"