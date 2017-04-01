Валерий Петраков: "Чего не хватает "Томи"? Лучше обратиться к Геничу"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 21-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3) посетовал на проблемы в обороне. По словам наставника, он бы сделал перестановки в составе, но некого выпускать на поле.

– Футбол состоит из моментов. Когда мы пытаемся организовать игру, то правильно делаем. Были хорошие моменты и подходы, но в обороне так играть нельзя, – отметил Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Я бы, конечно, сделал бы выводы и перестановки в составе. Но некого ставить, некого поменять, а ошибки в обороне дорогого стоят. Сегодня это стоило нам положительного результата.

Как выйти из зоны вылета? Сегодня был шанс подобраться к этому. Но чудес на свете не бывает. Как были проблемы в обороне, так и остались. Добавить нечего. Может, в следующей игре доверю место в основе другим игрокам.

Не хватает мастерства, хладнокровия, правильного решения, последнего паса. Много чего не хватает. Если подробно разбирать, то лучше обратиться к Геничу. Он более подробно и профессионально это разберет в программе "8-16".