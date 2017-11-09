Валерий Непомнящий: "Нальчик оказался должен. Игроки все знали и сыграли вничью"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал, что во время его работы в клубе игрокам поступали предложения провести договорной матч, однако они отказывались. Также он рассказал о поединке с нальчикским "Спартаком", который оказался "должен" томичам.

- Одной из задач, когда я пришел в "Томь", было покончить с договорными матчами, - сказал Непомнящий в интервью YouTube-каналу "ЛетМиСпик". - Я беседовал об этом с президентом.

- То есть до этого в Томске были договорные матчи?

- Во всяком случае шлейф, что это было, до меня донесся. Я об этом поговорил с ребятами уже в первом матче. У нас была тяжелая ситуация, по 5-6 месяцев не платили зарплату. Ребятам предлагали, и на следующий день они сообщали об этом мне. Я на собрании говорил: "Ребята, поступило предложение, мы его отвергаем". Все, вопросов нет.

- Была ничья с Нальчиком...

- До этого когда-то что-то было, и Нальчик оказался нам должен. Игроки все знали и сыграли вничью.

- Обычно победы расписывают.

- Ну а там ничья была.

- Какая лига самая грязная по договорным матчам?

- В первой лиге тогда эти проблемы были.

- В первой российской лиге?

- Да.

За время работы Непомнящего в "Томи" вничью завершался только один матч с нальчикским "Спартаком" - в чемпионате России-2008 (1:1). По итогам того сезона оба клуба сохранили место в премьер-лиге.