Валерий Непомнящий: "Нальчик оказался должен. Игроки все знали и сыграли вничью"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал, что во время его работы в клубе игрокам поступали предложения провести договорной матч, однако они отказывались. Также он рассказал о поединке с нальчикским "Спартаком", который оказался "должен" томичам.
- Одной из задач, когда я пришел в "Томь", было покончить с договорными матчами, - сказал Непомнящий в интервью YouTube-каналу "ЛетМиСпик". - Я беседовал об этом с президентом.
- То есть до этого в Томске были договорные матчи?
- Во всяком случае шлейф, что это было, до меня донесся. Я об этом поговорил с ребятами уже в первом матче. У нас была тяжелая ситуация, по 5-6 месяцев не платили зарплату. Ребятам предлагали, и на следующий день они сообщали об этом мне. Я на собрании говорил: "Ребята, поступило предложение, мы его отвергаем". Все, вопросов нет.
- Была ничья с Нальчиком...
- До этого когда-то что-то было, и Нальчик оказался нам должен. Игроки все знали и сыграли вничью.
- Обычно победы расписывают.
- Ну а там ничья была.
- Какая лига самая грязная по договорным матчам?
- В первой лиге тогда эти проблемы были.
- В первой российской лиге?
- Да.
За время работы Непомнящего в "Томи" вничью завершался только один матч с нальчикским "Спартаком" - в чемпионате России-2008 (1:1). По итогам того сезона оба клуба сохранили место в премьер-лиге.
Don
Очень плохой мальчик, там Аргентину с Румынией в их очной встрече ничья устраивала, они её благополучно по договорняцки и сыграли! Ты лучше про это расскажи дятел)
23:19
Очень плохой мальчик
Непомнящий,расскажи лучше,как сборная Камеруна,где ты был тренером,на ЧМ слила сборной СССР с нужным счетом,чтобы помочь нам выйти из группы.
22:17