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Валерий Карпин: "Матч "Енисей" - "Ахмат" в манеже - это клоунада"

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Главный тренер "Ростова"  Валерий Карпин в интервью "СЭ" заявил, что считает "клоунадой" решение о переносе игры 16-го тура премьер-лиги между "Енисеем" и "Ахматом" в манеж Красноярска.

– Как отнеслись к истории с переносом матча со стадиона в манеж? 

– Слова подбирать сложно. Это катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч российской футбольной премьер-лиги.

– Что больше всего в этой ситуации возмущает?

– Да все. Абсолютно все. Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке "в виде исключения", то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить. Как понимаю, лига принимает регламент, это футбольный закон, который, оказывается, в некоторых частях в виде исключения можно обходить. Мне страшно подумать, что бы было, играй в Красноярске в манеже один из наших грандов. И какой бы сейчас был резонанс. (Сергей Егоров)

Полностью интервью с Карпиным читайте в "СЭ" в ближайшее время

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