Валерий Карпин: "Были расслабон и несобранность"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Оренбургом" (0:1) заявил, что причиной поражения стала несобранность в дебюте игры.

- "Ростов" становится поставщиком очков для команд середины и низа таблицы?

- Если при этом мы не будем поставщиком очков для команд верха, то ничего страшного. Я был бы расстроен, если бы мы создали один голевой момент, а соперник 3-4 момента. Сегодня было наоборот. К сожалению, не удалось начало матча - начинаем что-то выдумывать в защите, привезли сами себе два момента - в штангу на первой минуте и гол. После гола этого претензий к команде быть не может, сделали все что смогли, но не удалось забить.

- А чем объясняется неудачный старт и эти ошибки - какой-то расхлябанностью?

- Возможно была не расхлябанность, но скажем так, расслабон и несобранность. (Юрий Плохотниченко)