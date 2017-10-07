Валерий Газзаев: "Сарсания всю жизнь служил футболу"

Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании. Специалист скончался сегодня в Москве на 50-м году жизни.

– Выражаю соболезнования... Я хорошо знал Константина Сарсанию, – сказал Газзаев. – В 1989 году он играл у меня в "Спартаке" (Орджоникидзе). Помню его еще и по дублю московского "Динамо". Костя – добропорядочный, профессиональный человек, на него всегда можно было положиться. Он всю жизнь служил футболу... (Дмитрий СИМОНОВ)

Скончался Константин Сарсания//

Причиной смерти Сарсании стал оторвавшийся тромб