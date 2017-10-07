Сегодня скоропостижно скончался Константин Сарсания, информирует официальный сайт "Зенита". Спортивный директор сине-бело-голубых умер на 50-м году жизни.

Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы "Ланс", "Дюнкерк" и "Армантьер".

После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в "Зенит" на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.

В 2017-м Константин Сарсания вернулся в "Зенит".

Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории "Зенита" выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея – Кубок и Суперкубок УЕФА.

Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек, – говорится в сообщении на сайте "Зенита".

"СЭ" выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании.