Сегодня скоропостижно скончался Константин Сарсания, информирует официальный сайт "Зенита". Спортивный директор сине-бело-голубых умер на 50-м году жизни.
Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы "Ланс", "Дюнкерк" и "Армантьер".
После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в "Зенит" на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.
В 2017-м Константин Сарсания вернулся в "Зенит".
Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории "Зенита" выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея – Кубок и Суперкубок УЕФА.
Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек, – говорится в сообщении на сайте "Зенита".
"СЭ" выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-10-07-segodnya-skoropostizhno-skonchalsya-konstantin-sarsaniya.htm
Millwall82
Офигеть я в шоке и не могу поверить.
19:56
Гарик "внук Наташи" Попов
Светлая память.Земля пухом. Очень,очень жаль.
19:55
rams
Господи!!!! Что у Вас там на небесах глючит??Как можно забирать в такие годы???Вертайте назад...Не верится!!!! Соболезную всем нам....
19:54
майор99
Искренние соболезнования семье и близким. Земля пухом(((((
19:54
ole72
Шок..Пусть земля будет пухом.Соболезнования родным
19:52
Seraffim
Профессионал своего дела, очень неожиданно, жаль. Соболезную.
19:51
Rexik
Земля пухом. Соболезнования семье.
19:50
fk-47
комментарии уберите, как это делается в подобных случаях
19:50
lokofanat
Просто шок...
19:50
Пиитерец
Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Константина...
19:50
sars882
соболезную. один из творцов взлета Зенита.
19:49
Mao11
Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким. Светлая память.
19:45
Neuturungal
Печальная новость. Светлая память ему. Все что я о нем знаю - только хорошее.
19:44
biggp1
дембельский аккорд успел..
19:44
Slim Taller
Профессионал в своём деле.Очень жаль.....
19:43
serzheo
невозможно
19:41
Lars Berger
Ни фига себе... Соболезнования родным и близким.
19:41
budulay1974
Светлая память и пусть земля тебе будет пухом. От болельщика "СПАРТАКА" с 35 летним стажем!!! Соболезную родным и близким.
19:41
гаттузо туп
Молодой,жить и жить еще...(Соболезнования семье.
19:38
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Пипец. Как?
19:37
SageSpirit
жаль... очень жаль... земля пухом
19:37
RND
вот как...
19:37
dr.metall13
Ужас!!! Ушел большой профессионал.
19:37
Ment Ali
Светлая память!
19:36
кузя23
Ого,ничего себе...
19:36
aleksart-spb
Соболезнования.(
19:36
Хитрый Енот
Сил Родным, скорбим.
19:36
skalnyi
очень неожиданно... соболезнования родным...
19:35
Динамо Клин
Искренние соболезнования семье... Хороший был человек.
19:35
П_о_в_а_р
офигеть...
19:35