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19:27 | Футбол — РФПЛ

Скончался Константин Сарсания

Константин САРСАНИЯ. Фото ФК "Зенит"
Константин САРСАНИЯ. Фото ФК "Зенит"
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Сегодня скоропостижно скончался Константин Сарсания, информирует официальный сайт "Зенита". Спортивный директор сине-бело-голубых умер на 50-м году жизни.

Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы "Ланс", "Дюнкерк" и "Армантьер". 
После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в "Зенит" на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.
В 2017-м Константин Сарсания вернулся в "Зенит".
Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории "Зенита" выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея – Кубок и Суперкубок УЕФА.
Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек, – говорится в сообщении на сайте "Зенита".

"СЭ" выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-10-07-segodnya-skoropostizhno-skonchalsya-konstantin-sarsaniya.htm

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (46)
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Millwall82

Офигеть я в шоке и не могу поверить.

19:56

Гарик "внук Наташи" Попов

Светлая память.Земля пухом. Очень,очень жаль.

19:55

rams

Господи!!!! Что у Вас там на небесах глючит??Как можно забирать в такие годы???Вертайте назад...Не верится!!!! Соболезную всем нам....

19:54

майор99

Искренние соболезнования семье и близким. Земля пухом(((((

19:54

ole72

Шок..Пусть земля будет пухом.Соболезнования родным

19:52

Seraffim

Профессионал своего дела, очень неожиданно, жаль. Соболезную.

19:51

Rexik

Земля пухом. Соболезнования семье.

19:50

fk-47

комментарии уберите, как это делается в подобных случаях

19:50

lokofanat

Просто шок...

19:50

Пиитерец

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Константина...

19:50

sars882

соболезную. один из творцов взлета Зенита.

19:49

Mao11

Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким. Светлая память.

19:45

Neuturungal

Печальная новость. Светлая память ему. Все что я о нем знаю - только хорошее.

19:44

biggp1

дембельский аккорд успел..

19:44

Slim Taller

Профессионал в своём деле.Очень жаль.....

19:43

serzheo

невозможно

19:41

Lars Berger

Ни фига себе... Соболезнования родным и близким.

19:41

budulay1974

Светлая память и пусть земля тебе будет пухом. От болельщика "СПАРТАКА" с 35 летним стажем!!! Соболезную родным и близким.

19:41

гаттузо туп

Молодой,жить и жить еще...(Соболезнования семье.

19:38

*КОСТАРИКАНЕЦ*

Пипец. Как?

19:37

SageSpirit

жаль... очень жаль... земля пухом

19:37

RND

вот как...

19:37

dr.metall13

Ужас!!! Ушел большой профессионал.

19:37

Ment Ali

Светлая память!

19:36

кузя23

Ого,ничего себе...

19:36

aleksart-spb

Соболезнования.(

19:36

Хитрый Енот

Сил Родным, скорбим.

19:36

skalnyi

очень неожиданно... соболезнования родным...

19:35

Динамо Клин

Искренние соболезнования семье... Хороший был человек.

19:35

П_о_в_а_р

офигеть...

19:35