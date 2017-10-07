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Причиной смерти Сарсании стал оторвавшийся тромб

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По информации "СЭ", причиной смерти спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании стал оторвавшийся тромб. Специалист скончался сегодня в Москве на 50-м году жизни. Врачи боролись за жизнь Константина, но спасти его не удалось.

Скончался Константин Сарсания

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Материалы других СМИ
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poloskun

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