Причиной смерти Сарсании стал оторвавшийся тромб

По информации "СЭ", причиной смерти спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании стал оторвавшийся тромб. Специалист скончался сегодня в Москве на 50-м году жизни. Врачи боролись за жизнь Константина, но спасти его не удалось.

Скончался Константин Сарсания