Валерий Газзаев: "Надо признать, что сейчас наш чемпионат неконкурентоспособен"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что премьер-лига на сегодняшний день неконкурентоспособна в Европе. По его словам российские команды не могут ставить перед собой высокие цели на международной арене.

– Валерий Георгиевич, а не тянет ли вас самого вернуться в тренерское дело?

– В свое время у меня действительно была великолепная команда. Команда будущего! Она могла ставить самые высокие цели в Лиге чемпионов. Все футболисты молодые: кому-то 19 лет, кому-то – 20 – 22, кому-то 23 – 24 года. Показательно, что весь российский костяк больше чем на десятилетие стал основным составом национальной сборной. Но потом многие игроки – Жо, Красич, Жирков, Олич, Вагнер Лав – уехали. И это тоже не случайно, ведь у команды был правильный вектор развития, президент клуба полностью поддерживал мои идеи.

Так вот, когда за твоими плечами есть определенные высокие достижения, то начинаешь ставить перед собой только самые высокие цели, причем на международном уровне. Но будем объективны, какие команды в России способны их достичь? К сожалению, надо признать, что сейчас наш чемпионат в целом неконкурентоспособен. Лига ничего не делает, чтобы улучшать качество футбола. Построены красавцы-стадионы, а посещаемость все равно падает, за исключением отдельных матчей.

На сегодняшний день я выбрал иную стезю, другой вид профессиональной деятельности, в которой намерен использовать свой профессиональный опыт во благо российского спорта и футбола, для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, для решения важных общеполитических, социальных, культурных и спортивных задач. Например, на днях я принял участие во вручении премии “Я – гражданин”, учрежденной Общественной палатой РФ. Там были награждены в ряде номинаций и получили поддержку люди с активной жизненной позицией, авторы лучших гражданских практик, в том числе в области поддержки спорта и здорового образа жизни, работы с молодежью.

Да, сейчас я сосредоточен на работе в Государственной думе, в комитете по спорту. Однако футбол в моей жизни всегда был, есть и будет. Я рад, что скоро в нашей стране пройдет чемпионат мира, который даст мощнейший толчок и для дворового, и для детско-юношеского футбола. Воспитать молодежь нужно на правильных примерах – а в Россию на ЧМ-2018 приедут настоящие звезды. Хочется верить, что вскоре футбол вернется во все российские дворы! (Юрий ГОЛЫШАК, Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева – скоро в "СЭ"