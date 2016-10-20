"Урал" перенес матч молодежек со "Спартаком" в манеж из-за погоды

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских сообщил "СЭ", что перенос матча 11-го тура молодежного первенства России со "Спартаком" связан с погодой и заботой о комфорте зрителей. Он не исключил, что до конца года все встречи екатеринбуржцев пройдут в манеже.

- Перенос матча в манеж - обычная практика для нас, это связано с погодой, - сказал Медведевских. - В Екатеринбурге уже не жарко, выпал снег. А на базе в Бажовии играть было бы проблематично в таких условиях, да и зрителям комфортнее в тепле. Скорее всего, до конца года все матчи проведем в манеже.

Напомним, матч 11-го тура молодежного первенства чемпионата России между "Уралом" и "Спартаком" состоится 21 октября. (Сергей АСТАХОВ)