"Уфа" и "Краснодар" завершают сделку по трансферу Стоцкого

По информации "СЭ", "Уфа" и "Краснодар" близки к завершению сделки по переходу полузащитника Дмитрия Стоцкого. Переход может быть завершен в течение ближайшей недели - игрок имеет действующий контракт с уфимцами, а сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.
В нынешнем чемпионате России 28-летний полузащитник провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.
FCBK
Удачи, Дима!!! Кёниг с тобой!!!
20:42
kaop40
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
20:14