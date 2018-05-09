20:06 | Футбол — РФПЛ

"Уфа" и "Краснодар" завершают сделку по трансферу Стоцкого

Дмитрий СТОЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Дмитрий СТОЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", "Уфа" и "Краснодар" близки к завершению сделки по переходу полузащитника Дмитрия Стоцкого. Переход может быть завершен в течение ближайшей недели - игрок имеет действующий контракт с уфимцами, а сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.

В нынешнем чемпионате России 28-летний полузащитник провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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FCBK

Удачи, Дима!!! Кёниг с тобой!!!

20:42

kaop40

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

20:14

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