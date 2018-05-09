"Уфа" и "Краснодар" завершают сделку по трансферу Стоцкого

По информации "СЭ", "Уфа" и "Краснодар" близки к завершению сделки по переходу полузащитника Дмитрия Стоцкого. Переход может быть завершен в течение ближайшей недели - игрок имеет действующий контракт с уфимцами, а сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.



В нынешнем чемпионате России 28-летний полузащитник провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.