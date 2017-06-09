УЕФА: "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выполнили условия fair play в сезоне-2016/17

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов на официальном сайте союза опубликовала информацию о соблюдении критериев безубыточности в сезоне-2016/17.

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) под руководством старшего следователя Ива Летерма собралась 9 июня 2017 года и предоставила свежую информацию о соблюдении правил безубыточности клубами, которые участвовали в еврокубках сезона-2016/17.

ИФКК отметила положительное влияние финансового fair play. Число клубов под расследованием существенно уменьшилось. ИФКК объявила, что по итогам контрольного периода-2016/17 один клуб – "Порту" – не отвечает критериям безубыточности. С ним заключено мировое соглашение.

ИФКК подтвердила, что "Астана" (Казахстан), "Зенит" (Россия), "Краснодар" (Россия) и московский "Локомотив" (Россия) выполнили все условия, поставленные на сезон 2016/17. Следственная палата ИФКК продолжает мониторинг ситуации в "Рубине" (Россия).