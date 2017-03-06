УЕФА: Роман Еременко дисквалифицирован на два года

УЕФА в дисциплинарном разделе сайта организации опубликовал сообщение об итогах слушания дела полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко в апелляционном комитете. Как уже сообщал "СЭ", решение о 2-летней дисквалификации футболиста оставлено в силе.

"Апелляционный комитет встретился 2 марта для изучения обращения Романа Еременко на решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА от 18 ноября 2016 года, - говорится в сообщении. - Апелляционный комитет решил, что игрок остается дисквалифицированным на два года, начиная с 6 октября 2016 года, когда было объявлено о предварительном отстранении".

Сегодня спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека, сообщил о намерении футболиста обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS) после получения мотивировочной части от Европейского футбольного союза.

Напомним, в ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко, которому 19 марта исполнится 30 лет, от любой футбольной деятельности на два года после того, как в допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" в Леверкузене 14 сентября. В декабре Еременко подал апелляцию в УЕФА.