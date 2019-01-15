У Евгения Чернова есть предложение из MLS

Александр Маньяков, агент защитника Евгения Чернова, который покинул "Зенит", рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 5 матчей.

– Варианты есть. Четыре предложения в России. В Европе один топовый клуб из стран СНГ, участник Лиги Европы, хочет его видеть в своих рядах. Есть интерес в Турции и предложение из MLS. Все взвесим, обсудим и примем решение. Информация о том, что Евгений поедет на просмотр в "Урал", вообще не соответствует действительности, – сказал Маньяков. (Виталий Айрапетов)