Тренер "Уфы" перенес клиническую смерть

Как стало известно "СЭ", у тренера вратарей "Уфы" Юрия Перескокова на три минуты остановилось сердце. На подлете к Краснодару на матч чемпионата России против одноименной команды ему стало плохо. К трапу самолета вызвали скорую помощь. По пути в больницу тренер перенес клиническую смерть. Стараниями врачей сердце удалось запустить. Перескоков находится в реанимации, ночью он пришел в себя. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"СЭ" желает тренеру скорейшего выздоровления.