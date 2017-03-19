20:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тренер "Уфы" перенес клиническую смерть

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Как стало известно "СЭ", у тренера вратарей "Уфы" Юрия Перескокова на три минуты остановилось сердце. На подлете к Краснодару на матч чемпионата России против одноименной команды ему стало плохо. К трапу самолета вызвали скорую помощь. По пути в больницу тренер перенес клиническую смерть. Стараниями врачей сердце удалось запустить. Перескоков находится в реанимации, ночью он пришел в себя. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"СЭ" желает тренеру скорейшего выздоровления.

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Здоровья Перескокову! (редактору - трап, а не трапп)

20:06

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