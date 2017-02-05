16:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тимофей Маргасов: "Хочется помочь "Локомотиву" выиграть золото"

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Новичок "Локомотива" Тимофей Маргасов в интервью "СЭ" признался, что надеется помочь своей новой команде выиграть золотые медали. Также он отметил, что ранее не общался с главным тренером красно-зеленых Юрием Семиным.

– С Семиным перед подписанием контракта общались?

– Лично с ним – пока нет. Но предложение от "Локо" стало очень приятным. Ведь это большой клуб, всегда идет в лидерах, бьется за чемпионство. Очень хотелось перейти в такую команду и помочь ей выиграть золото.

Полное интервью Маргасова

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Халзан

))) Да уж глупее такого заявления уже ни чего придумать нельзя))))

17:43

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