Тимофей Маргасов: "Хочется помочь "Локомотиву" выиграть золото"

Новичок "Локомотива" Тимофей Маргасов в интервью "СЭ" признался, что надеется помочь своей новой команде выиграть золотые медали. Также он отметил, что ранее не общался с главным тренером красно-зеленых Юрием Семиным.

– С Семиным перед подписанием контракта общались?

– Лично с ним – пока нет. Но предложение от "Локо" стало очень приятным. Ведь это большой клуб, всегда идет в лидерах, бьется за чемпионство. Очень хотелось перейти в такую команду и помочь ей выиграть золото.

Полное интервью Маргасова