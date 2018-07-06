Полузащитник Александр Ташаев стал игроком "Спартака", информирует официальный сайт столичного клуба. 24-летний игрок будет выступать под 88-м номером в составе красно-белых.

⚡️💣⚡️ Александр Ташаев перешёл в #Спартак



Сегодня наш клуб достиг договорённости о подписании трудового договора с Александром Ташаевым. В нашей команде новобранец будет выходить на поле под 88-м номером.



Добро пожаловать в #Спартак!🔴⚪️💪🏻#АлександрТашаев pic.twitter.com/PU5NgJhEjS – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 июля 2018 г.

Ранее Ташаев выступал в составе "Динамо" с 2014 по 2018 год. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах в составе бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

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