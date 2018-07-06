16:31 | Футбол — РФПЛ

Ташаев стал игроком "Спартака"

Александр ТАШАЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ТАШАЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Полузащитник Александр Ташаев стал игроком "Спартака", информирует официальный сайт столичного клуба. 24-летний игрок будет выступать под 88-м номером в составе красно-белых. 

Ранее Ташаев выступал в составе "Динамо" с 2014 по 2018 год. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах в составе бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. 

Как "Спартаку" использовать Ташаева? //
Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь

К комментариям
67
Материалы других СМИ