Танцы Кокорина в отпуске. Видео

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме опубликовал видео с отпуска. На нем 26-летний футболист сначала бьет по воротам, а затем танцует на камеру. Сейчас форвард отдыхает в Дубае.
В текущем сезоне Кокорин провел 29 матчей в клубных турнирах, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. В сборной России на его счету 1 передача в 4 играх.
JohnWeexx
В принципе, наплевать. Пущай куролесит.
20:07
Farada
Вот таким способом СЭ накручивает просмотры Кокорину. Они у него в подписчиках видно.Ха-ха
18:51
serzheo
Ну все. Это залет, воин!
18:50
pBaHble_Tpycbl
новость про недофутболиста из «культурной”, а вы все про Спартак, вот и кто тут самый популярный клуб?
18:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а солдафон увидел на этом видео, как его снова оскорбили на всю общественность?! возмутительно! к сбродной не подпускать!
18:36
паоло росси
сейчас свинарня прибежит, кушать подано)
18:21
паоло росси
смешно и позитивно
18:20
Семь ветров
Забавный видос.
18:17
ladafan
Дизайнер крут!!!
18:10
Boleijj protiv
Реально достали такими новостями. Следующая новость, Кокорин по....ал в отпуске?
17:59
BATAMAN
ДА КАК ОН ПОСМЕЛ!!!!
17:55