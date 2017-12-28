Танцы Кокорина в отпуске. Видео

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме опубликовал видео с отпуска. На нем 26-летний футболист сначала бьет по воротам, а затем танцует на камеру. Сейчас форвард отдыхает в Дубае.

В текущем сезоне Кокорин провел 29 матчей в клубных турнирах, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. В сборной России на его счету 1 передача в 4 играх.