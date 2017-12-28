17:42 | Футбол — РФПЛ

Танцы Кокорина в отпуске. Видео

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме опубликовал видео с отпуска. На нем 26-летний футболист сначала бьет по воротам, а затем танцует на камеру. Сейчас форвард отдыхает в Дубае.

В текущем сезоне Кокорин провел 29 матчей в клубных турнирах, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. В сборной России на его счету 1 передача в 4 играх.

 

🐼👶⚽️🕺🏼@kokorin7 #Holidays

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 28, 2017 at 3:30 PST

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КОММЕНТАРИИ (11)
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JohnWeexx

В принципе, наплевать. Пущай куролесит.

20:07

Farada

Вот таким способом СЭ накручивает просмотры Кокорину. Они у него в подписчиках видно.Ха-ха

18:51

serzheo

Ну все. Это залет, воин!

18:50

pBaHble_Tpycbl

новость про недофутболиста из «культурной”, а вы все про Спартак, вот и кто тут самый популярный клуб?

18:48

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а солдафон увидел на этом видео, как его снова оскорбили на всю общественность?! возмутительно! к сбродной не подпускать!

18:36

паоло росси

сейчас свинарня прибежит, кушать подано)

18:21

паоло росси

смешно и позитивно

18:20

Семь ветров

Забавный видос.

18:17

ladafan

Дизайнер крут!!!

18:10

Boleijj protiv

Реально достали такими новостями. Следующая новость, Кокорин по....ал в отпуске?

17:59

BATAMAN

ДА КАК ОН ПОСМЕЛ!!!!

17:55