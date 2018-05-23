18:33 | Футбол — РФПЛ

Талалаев может возглавить "Уфу"

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По информации "СЭ", бывший главный тренер "Тамбова"  Андрей Талалаев находится в списке кандидатов на пост главного тренера "Уфы". Сегодня стало известно о том, что 45-летний специалист по обоюдному согласию сторон не стал продлевать контракт с "Тамбовом". Под его руководством клуб занял самое высокое место в истории - четвертое в ФНЛ. "Тамбов" вышел в стыковые матчи за место в премьер-лиге, где уступил "Амкару" (0:2, 0:1).

На данный момент "Уфой" руководит Сергей Семак, который может возглавить "Зенит". "Уфа" заняла шестое место в РФПЛ и примет участие в Лиге Европы, поскольку обладатель Кубка России "Тосно" не получил лицензию на участие в еврокубках. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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resifi

Мои соболезнования "Уфе"!

19:05

Serenky25

Сарри еще может. Это условие его бесплатного перехода.

19:04

shpasic

жаль Уфу в таком случае.

18:55

Subulcus

Русская народная сказка... Бабка за дедку .. дедка за репку =))

18:42

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