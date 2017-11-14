Сын Нигматуллина находится на просмотре в "Спартаке"

Как стало известно "СЭ", 17-летний сын экс-голкипера сборной России Руслана Нигматуллина проходит просмотр в "Спартаке". На данный момент у Руслана Нигматуллина-младшего нет контракта с профессиональным клубом.

При этом Нигматуллин-старший пока не подтверждает данную информацию, но и не опровергает.

– Я работаю с сыном уже около 10 лет, это самый главный проект в моей жизни, – сказал Нигматуллин. – Но пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что он тренируется с основой "Спартака". Просто не имею на это права.

– А когда сможете подтвердить или опровергнуть?

– Когда будет официальная информация, то буду готов поговорить на эту тему. (Павел ГУРЕВИЧ, Сергей ЕГОРОВ)