Станислав Черчесов: "Наконец-то Кокорин играет на привычной позиции и получает удовольствие"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" похвалил форварда "Зенита" Александра Кокорина за прогресс в текущем сезоне. Нападающий отметился уже 9 голами и 3 передачами в 13 матчах чемпионата России и Лиги Европы.

- Время, проведенное вне сборной, по всей видимости, Кокорину пошло на пользу?

- Мы с ним разговаривали, он знает, над чем надо было поработать. Результаты мы видим. Не говорю, что из-за моего разговора. Сашу я знаю, мы почти два года с ним работали. Наконец-то он играет на той позиции, где привык играть, и получает больше удовольствия.

- Как вы будете использовать вместе Кокорина и Смолова?

- В том году вы сразу начали спрашивать, как Смолов и Дзюба будут вместе играть. Мы так их вместе и не увидели. Поэтому давайте домыслы и предположения оставим в стороне.