"Спартак" установил клубный антирекорд. Такого еще не было

"Спартак", уступив "Уралу" (1:2) в игре 13-го тура, потерпел четвертое домашнее поражение подряд в премьер-лиге. Красно-белые установили клубный антирекорд.
По три встречи подряд спартаковцы проигрывали в 1995 году, когда главным тренером был Олег Романцев, и в сезоне-2004, когда командой руководил Невио Скала.
В то же время на данном черном отрезке этого сезона команда Массимо Карреры на своем поле сыграла вничью с "Вильярреалом" в Лиге Европы (3:3), а после отставки итальянца с Раулем Рианчо на этой неделе победила "Анжи" (1:0) в национальном Кубке.
Случаи, когда "Спартак" проигрывал три домашних матча чемпионата подряд
|
Сезон
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1995
|
Спартак-Алания,
|
1:2
|
|
|
Ротор
|
1:2
|
|
|
Локомотив
|
1:2
|
2004
|
Зенит
|
0:3
|
|
|
ЦСКА
|
0:2
|
|
|
Алания
|
0:1
|
2018/19
|Ахмат
|
1:2
|
|
|
0:1
|
|
|
2:3
|Рауль Рианчо (и.о.)
|Урал
|1:2
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