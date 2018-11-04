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"Спартак" установил клубный антирекорд. Такого еще не было

4 ноября. Москва. "Спартак" - "Урал" - 1:2. Красно-белые так много матчей чемпионата подряд на своем поле до этого сезона еще не проигрывали. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
4 ноября. Москва. "Спартак" - "Урал" - 1:2. Красно-белые так много матчей чемпионата подряд на своем поле до этого сезона еще не проигрывали. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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"Спартак", уступив "Уралу" (1:2) в игре 13-го тура, потерпел четвертое домашнее поражение подряд в премьер-лиге. Красно-белые установили клубный антирекорд.

По три встречи подряд спартаковцы проигрывали в 1995 году, когда главным тренером был Олег Романцев, и в сезоне-2004, когда командой руководил Невио Скала.

В то же время на данном черном отрезке этого сезона команда Массимо Карреры на своем поле сыграла вничью с "Вильярреалом" в Лиге Европы (3:3), а после отставки итальянца с Раулем Рианчо на этой неделе победила "Анжи" (1:0) в национальном Кубке.

Случаи, когда "Спартак" проигрывал три домашних матча чемпионата подряд

Сезон

Тренер

Соперник

Счет

1995

Олег Романцев

Спартак-Алания,

1:2

 

 

Ротор

1:2

 

 

Локомотив

1:2

2004

Невио Скала

Зенит

0:3

 

 

ЦСКА

0:2

 

 

Алания

0:1

2018/19

Массимо Каррера

 Ахмат

1:2

 

 

Ростов

0:1

 

 

Арсенал

2:3
  Рауль Рианчо (и.о.) Урал 1:2
Спартак - Урал

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