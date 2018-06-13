"Спартак" поздравил Дасаева с днем рождения

"Спартак" поздравил своего экс-голкипера Рината Дасаева с днем рождения. В настоящий момент 61-летний специалист занимает должность тренера вратарей "Спартака"-2.
- Сегодня исполняется 61 год тренеру вратарей "Спартака"-2 и лучшему голкиперу в истории красно-белых Ринату Дасаеву. "Спартак" от всей души поздравляет Рината Файзрахмановича с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и побед любимой команды, - сообщается в официальном Твиттере московской команды.
Сегодня исполняется 61 год тренеру вратарей #Спартак’а-2 и лучшему голкиперу в истории 🔴⚪️ Ринату Дасаеву.@fcsm_official от всей души поздравляет Рината Файзрахмановича с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и побед любимой команды. 👏🎁🎉 pic.twitter.com/iWM1JIlE2w– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 июня 2018 г
Ринат Дасаев выступал за "Спартак" с 1978 по 1988 год. В составе столичной команды он выиграл чемпионаты СССР (1979 и 1987), пять раз становился серебряным призером союзного первенства (1980, 1981, 1983, 1984 и 1985), дважды – бронзовым (1982 и 1986).