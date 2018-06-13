"Спартак" поздравил Дасаева с днем рождения

"Спартак" поздравил своего экс-голкипера Рината Дасаева с днем рождения. В настоящий момент 61-летний специалист занимает должность тренера вратарей "Спартака"-2.

- Сегодня исполняется 61 год тренеру вратарей "Спартака"-2 и лучшему голкиперу в истории красно-белых Ринату Дасаеву. "Спартак" от всей души поздравляет Рината Файзрахмановича с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и побед любимой команды, - сообщается в официальном Твиттере московской команды.