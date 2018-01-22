"Спартак" попытается взять в аренду Беляева

По информации "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к защитнику тульского "Арсенала" Максиму Беляеву.

Красно-белые пока не решили вопрос с заменой выбывшего из-за травмы Георгия Джикии, и Беляев – один из вариантов. При этом "Спартак" готов рассматривать только вариант с арендой.

Ранее "Зенит", который также проявлял интерес к футболисту, но не стал принимать положительного решения о трансфере футболиста за сумму в 800 тысяч евро.

26-летний Беляев в текущем чемпионате провел за "Арсенал" 18 матчей и забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)​

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