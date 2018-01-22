12:10 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" попытается взять в аренду Беляева

Максим БЕЛЯЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Максим БЕЛЯЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к защитнику тульского "Арсенала" Максиму Беляеву.

Красно-белые пока не решили вопрос с заменой выбывшего из-за травмы Георгия Джикии, и Беляев – один из вариантов. При этом "Спартак" готов рассматривать только вариант с арендой.

Ранее "Зенит", который также проявлял интерес к футболисту, но не стал принимать положительного решения о трансфере футболиста за сумму в 800 тысяч евро.

26-летний Беляев в текущем чемпионате провел за "Арсенал" 18 матчей и забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)​

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КОММЕНТАРИИ (8)
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вэняляйнэн

Спартаку срочно нужно брать в аренду Беляева, а то Зенит заберёт и ослабит Арсенал.

14:02

Tribunal Z

Берут что плохо лежит, туда и рыло суют. Не обрати Зенит внимание так и знать бы не знали куда лезть.

14:02

Жорик Вартанов

раннее писали что именно Арсенал отказался продавать Беляева, теперь уже Зенит отказался)))

13:43

Рюрик 09

Millwall82 ______ И сразу становится ясно какие клубы самые богатые в РФПЛ.

12:31

Millwall82

Рюрик 09, не все так просто, скорее "игра агентов", сугубо для личных выгод.

12:25

Millwall82

Он же болельщик Зенита, какой Спартак? Опять агенты воду мутят.

12:23

Рюрик 09

Эт чё, игра такая?)))))) Если Спартак кого-то хочет, то его хочет Зенит, а если Зенит, то хочет Спартак?)))))))))))))

12:19

ЗЗ+

Блин, че все зациклились на этом Беляеве? Супер защитник, что ли? А че тогда не в сборной при нашем-то дефиците центральных защитников.

12:18