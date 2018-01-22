"Спартак" попытается взять в аренду Беляева

По информации "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к защитнику тульского "Арсенала" Максиму Беляеву.
Красно-белые пока не решили вопрос с заменой выбывшего из-за травмы Георгия Джикии, и Беляев – один из вариантов. При этом "Спартак" готов рассматривать только вариант с арендой.
Ранее "Зенит", который также проявлял интерес к футболисту, но не стал принимать положительного решения о трансфере футболиста за сумму в 800 тысяч евро.
26-летний Беляев в текущем чемпионате провел за "Арсенал" 18 матчей и забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)
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вэняляйнэн
Спартаку срочно нужно брать в аренду Беляева, а то Зенит заберёт и ослабит Арсенал.
14:02
Tribunal Z
Берут что плохо лежит, туда и рыло суют. Не обрати Зенит внимание так и знать бы не знали куда лезть.
14:02
Жорик Вартанов
раннее писали что именно Арсенал отказался продавать Беляева, теперь уже Зенит отказался)))
13:43
Рюрик 09
Millwall82 ______ И сразу становится ясно какие клубы самые богатые в РФПЛ.
12:31
Millwall82
Рюрик 09, не все так просто, скорее "игра агентов", сугубо для личных выгод.
12:25
Millwall82
Он же болельщик Зенита, какой Спартак? Опять агенты воду мутят.
12:23
Рюрик 09
Эт чё, игра такая?)))))) Если Спартак кого-то хочет, то его хочет Зенит, а если Зенит, то хочет Спартак?)))))))))))))
12:19
ЗЗ+
Блин, че все зациклились на этом Беляеве? Супер защитник, что ли? А че тогда не в сборной при нашем-то дефиците центральных защитников.
12:18