"Спартак" по-прежнему рассчитывает подписать Вериссимо

Как стало известно "СЭ", переговоры "Спартака" с "Сантосом" и представителями 22-летнего центрального защитника Лукаса Вериссимо пока не свернуты, несмотря на то, что в качестве владельцев прав на футболиста выступают как его реальные агенты, так и мнимые. Не исключено, что сделка все-таки состоится и игрок продолжит карьеру в составе красно-белых. (Вячеслав КОРОТКИН)

В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

Подробнее о ситуации с переговорами "Спартака" и "Сантоса" по Вериссимо – здесь //

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