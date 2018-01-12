"Спартак" по-прежнему рассчитывает подписать Вериссимо

Как стало известно "СЭ", переговоры "Спартака" с "Сантосом" и представителями 22-летнего центрального защитника Лукаса Вериссимо пока не свернуты, несмотря на то, что в качестве владельцев прав на футболиста выступают как его реальные агенты, так и мнимые. Не исключено, что сделка все-таки состоится и игрок продолжит карьеру в составе красно-белых. (Вячеслав КОРОТКИН)
В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".
Подробнее о ситуации с переговорами "Спартака" и "Сантоса" по Вериссимо – здесь //
Таблица переходов РФПЛ
bvp
СЭ набил парню цену.
14:41
HerculesKolya
Под каждой статьёй СЭ я имею ввиду! Умники всякие!
14:19
HerculesKolya
Про Промеса помню такую ересь писали, когда Спартак его брать собирался! А что в итоге?
14:18
hant64
Да уже давно никто в этого Вериссимо не вериссимо. Сообщали же, что сам игрок не хочет в Спартак, а раз не хочет, то соответствующе и играть будет. Зачем он нужен вообще?
14:04
Drek
А ведь вокруг огромного талантища Луана...полная тишина.Никому то он и не нужен, даже португальцам на вырост))
14:03
Drek
Как надоел этот дешевый шаблон. Если нет никаких новостей, их надо высосать из пальца..Луан-2. А администрация ФК Спартак в курсе, что ОНА ведет переговоры с этим игроком?? Если Ваша газета желает самого доброго Спартаку, то она первой должна заботиться о конфидециальности подобных переговоров.Ведь Спартак не Реал и не Бавария, а тем более не ПСЖ.Вот у Ливера проблема с обороной и если бы этот игрок был стоящим, то уже бы давно вел переговоры с другим клубом.
14:01