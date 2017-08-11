"Спартак" нанимает аналитика под Лигу чемпионов

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время красно-белые должны заключить договор с тактиком-аналитиком Жан-Пьером Джерозой, которому 14 сентября исполнится 50 лет. Швейцарский специалист будет заниматься разбором соперников "Спартака" в Лиге чемпионов – выезжать на их матчи и предоставлять тренерскому штабу Массимо Карреры подробные отчеты. При этом Джероза станет появляться и на встречах москвичей, чтобы соотносить их возможности с оппонентами в еврокубках. Он уже побывал на игре 5-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:0), а завтра посетит дерби с ЦСКА.
Джероза известен по работе с Джованни Трапаттони: он ассистировал итальянцу в "Зальцбурге" в 2006 - 2008 годах, а затем выступал в роли аналитика в сборной Ирландии. При этом с 2010 года швейцарец параллельно сотрудничал с "Базелем", где также отвечал за разбор соперников в Лиге чемпионов. (Вячеслав КОРОТКИН)
Матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 12 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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- Джованни Трапаттони
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- Массимо Каррера
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Грамотно Каррера Федуняна на бабки теперь разводит. Сейчас еще и старый больной Гарай за двадцать ПЯТЬ подъедет с зп- ПЯТЬ, вот будет веселуха. Похоже пару бидонов самогона глушняк презентовал Федюше.
16:38
ereke
Не понял. А что Пилипчук не у дел? Все вопросы по аналитике, тактике через него велись же
16:37
ДжЫмкО
Полный интернет аналитиков, а они из швейцарии берут)
16:37
199
Один ... не поможет. Законное четвёртое место.
16:37
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Аналитик -это хорошо.Без аналитики в Л.Ч . может быть невыносимо больно.)))
16:14
Millwall82
А он что,за Комбарова будет играть?
16:03
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а че, карьера уже сам не справляется?
15:59
kvl1972
аналитик выдаст результат .виноват зенит
15:59
SpaMan
Slim Taller Пять - один.Что тут анализировать?! Вдули свинорылам по самое не хочу. 15:52 --- А бомжи все не успокоятся. Прям дети малые, визжат каждой конфетке.
15:58
Slim Taller
Пять - один.Что тут анализировать?! Вдули свинорылам по самое не хочу.
15:52
SpaMan
анти-шпрота Это епархия Пилипчука. Или он отошел от проблем Спартака? 15:42 --- Мало одного Пилипчука, надо два.
15:50
анти-шпрота
Это епархия Пилипчука. Или он отошел от проблем Спартака?
15:42
marksan
У Каррера мозгов не хватает для определения мыслей руководства по подбору нужных ему игроков?
15:37
wedes
Чувак ездит но Европе, смотрит матчи, пишет отчеты и теперь будет сидеть на зарплате у Спартака)
15:37
Гарик "внук Наташи" Попов
Молодец,Леонид Арнольдыч!!! Выход найден. Зачем защитники,лучше аналитик.Да и дешевле.Да?
15:31
Jean4
Серьезный подход, только Спартаку это не поможет =)
15:24