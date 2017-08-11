15:15 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" нанимает аналитика под Лигу чемпионов

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Как стало известно "СЭ", в ближайшее время красно-белые должны заключить договор с тактиком-аналитиком Жан-Пьером Джерозой, которому 14 сентября исполнится 50 лет. Швейцарский специалист будет заниматься разбором соперников "Спартака" в Лиге чемпионов – выезжать на их матчи и предоставлять тренерскому штабу Массимо Карреры подробные отчеты. При этом Джероза станет появляться и на встречах москвичей, чтобы соотносить их возможности с оппонентами в еврокубках. Он уже побывал на игре 5-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:0), а завтра посетит дерби с ЦСКА.

Джероза известен по работе с Джованни Трапаттони: он ассистировал итальянцу в "Зальцбурге" в 2006 - 2008 годах, а затем выступал в роли аналитика в сборной Ирландии. При этом с 2010 года швейцарец параллельно сотрудничал с "Базелем", где также отвечал за разбор соперников в Лиге чемпионов. (Вячеслав КОРОТКИН)

Матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 12 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Грамотно Каррера Федуняна на бабки теперь разводит. Сейчас еще и старый больной Гарай за двадцать ПЯТЬ подъедет с зп- ПЯТЬ, вот будет веселуха. Похоже пару бидонов самогона глушняк презентовал Федюше.

16:38

ereke

Не понял. А что Пилипчук не у дел? Все вопросы по аналитике, тактике через него велись же

16:37

ДжЫмкО

Полный интернет аналитиков, а они из швейцарии берут)

16:37

199

Один ... не поможет. Законное четвёртое место.

16:37

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Аналитик -это хорошо.Без аналитики в Л.Ч . может быть невыносимо больно.)))

16:14

Millwall82

А он что,за Комбарова будет играть?

16:03

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а че, карьера уже сам не справляется?

15:59

kvl1972

аналитик выдаст результат .виноват зенит

15:59

SpaMan

Slim Taller Пять - один.Что тут анализировать?! Вдули свинорылам по самое не хочу. 15:52 --- А бомжи все не успокоятся. Прям дети малые, визжат каждой конфетке.

15:58

Slim Taller

Пять - один.Что тут анализировать?! Вдули свинорылам по самое не хочу.

15:52

SpaMan

анти-шпрота Это епархия Пилипчука. Или он отошел от проблем Спартака? 15:42 --- Мало одного Пилипчука, надо два.

15:50

анти-шпрота

Это епархия Пилипчука. Или он отошел от проблем Спартака?

15:42

marksan

У Каррера мозгов не хватает для определения мыслей руководства по подбору нужных ему игроков?

15:37

wedes

Чувак ездит но Европе, смотрит матчи, пишет отчеты и теперь будет сидеть на зарплате у Спартака)

15:37

Гарик "внук Наташи" Попов

Молодец,Леонид Арнольдыч!!! Выход найден. Зачем защитники,лучше аналитик.Да и дешевле.Да?

15:31

Jean4

Серьезный подход, только Спартаку это не поможет =)

15:24