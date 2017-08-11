"Спартак" нанимает аналитика под Лигу чемпионов

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время красно-белые должны заключить договор с тактиком-аналитиком Жан-Пьером Джерозой, которому 14 сентября исполнится 50 лет. Швейцарский специалист будет заниматься разбором соперников "Спартака" в Лиге чемпионов – выезжать на их матчи и предоставлять тренерскому штабу Массимо Карреры подробные отчеты. При этом Джероза станет появляться и на встречах москвичей, чтобы соотносить их возможности с оппонентами в еврокубках. Он уже побывал на игре 5-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:0), а завтра посетит дерби с ЦСКА.

Джероза известен по работе с Джованни Трапаттони: он ассистировал итальянцу в "Зальцбурге" в 2006 - 2008 годах, а затем выступал в роли аналитика в сборной Ирландии. При этом с 2010 года швейцарец параллельно сотрудничал с "Базелем", где также отвечал за разбор соперников в Лиге чемпионов. (Вячеслав КОРОТКИН)

Матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 12 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.