Состояние владельца "Спартака" Федуна выросло на 1,82 миллиарда долларов

Личное состояние владельца "Спартака" Леонида Федуна за 11 месяцев текущего года выросло на 1,82 миллиарда, информирует Bloomberg Index.

По данным на 4 декабря, состояние Федуна составляет 6,90 миллиарда долларов. Среди основных активов бизнесмена - 9,8 процентов акций ЛУКОЙЛа. С момента публичного размещения акций компании в 2002 году и по декабрь 2017-го года миллиардер собрал более 1,5 миллиарда долларов дивидендов.

Также согласно источник, состояние владельца "Краснодара" Сергея Галицкого снизилось на 1,45 миллиарда и сейчас составляет 4,07 миллиарда долларов. Отметим, что в текущем году Галицкий продал 29,1 процентов акций сети "Магнит" банку ВТБ за 138 миллиардов рублей. В настоящее время в активе бизнесмена 3,4 процента акций компании.