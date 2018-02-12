Нападающий "Краснодара" Федор Смолов опубликовал видео, на котором он поет вместе с популярным русским рэпером Pharaoh. Футболист подпел рэперу в песне Lollipop.
Федор @smolovfedor_90 Смолов и Фараон @ColdSiemens pic.twitter.com/ji1d2sSrES– СЭ Футбол (@football_se) 12 февраля 2018 г.
12 февраля 2018 г.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:54
redgy
Бугага)) фараон не репер.. трепер или трипер, что то типа того
21:49