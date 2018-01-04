СМИ: "Лилль" запросил у клуба из России 20 миллионов за Амаду

Полузащитник "Лилля" Ибраим Амаду находится в сфере интересов одного из российских клубов, утверждает La Voix du Nord. Отмечается, что "доги" готовы отпустить 24-летнего хавбека в Россию за 20 миллионов евро. В связи с завышенным запросом сделка считается маловероятной.

При этом "Кристал Пэлас" еще до наступления 2018 года предлагал французам за игрока 14 миллионов, но такой вариант не устроил руководство "Лилля".

Напомним, что французскому клубу запретили регистрировать новичков из-за не предоставления финансовых гарантий лиге. Команда не может приобретать игроков в зимнее трансферное окно, поэтому "Лилль" хочет досрочно завершить аренду нападающего команды Эдера, которую первую часть сезона провел в "Локомотиве".