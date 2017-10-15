СМИ: "Амкар" задолжал почти 10 миллионов рублей турецкой компании

В арбитражный суд Пермского края поступило заявление от компании AYT Medikal Turizm LTD "GolF & Wellness" к "Амкару", сообщает Business Class. Сумма требований к клубу составляет 9,85 миллиона рублей, иск подан 5 октября. В данный момент суд оставил его без движения в связи с тем, что заявитель не уплатил пошлину.

Подавшая иск турецкая компания организовала учебно-тренировочные сборы "Амкара" в Турции в Белеке в 2013 году. Однако клуб не оплатил услуги в полном объеме, поэтому заявитель пытается взыскать долг и проценты за пользование чужими денежными средствами.

"Амкар" после 12 матчей идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.